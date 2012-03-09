Десятка финалисток конкурса «Мисс Весна-2012» станет известна после проверки накруток

Более 70 девушек хотят получить звание Мисс Весна-2012, и лишь одна из них удостоится его. Кто именно?

Это решит жюри - спонсоры фотоконкурса. В финал пройдет 10 девушек, которые наберут большинство голосов. А чтобы голоса участниц были честными - их ждет проверка на накрутки.

И уже 12 марта из 10 лидеров голосования будет выбрана та единственная, которая выложила самые весенние фотографии и проявила творческий подход к написанию на них слова «Алмаз».