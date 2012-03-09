Госавтоинспекция: «90% опрошенных респондентов считают необходимым ужесточить наказания за нарушение ПДД пешеходами»

По мнению большинства участников опроса, организация пешеходных переходов находится на очень низком уровне. Только 7% респондентов оценили ее на «хорошо», а вот более половины - 56% указали, что состояние пешеходных переходов плохое резюмировал результаты опроса представитель Управления правового регулирования и пропаганды безопасности дорожного движения ГУОБДД МВД России Владимир Шевченко.

Большинство опрошенных выступили за увеличение числа «лежачих полицейских», особенно рядом с учебными заведениями, а вот со специальным фоном для знака пешеходного перехода единодушного мнения не сложилось. Как отмечают специалисты, большинство респондентов поддержали идею размещения таких знаков на новом фоне, однако 8% уверены, что достаточно имеющихся знаков, а целых 15% считают главной проблемой и количество и внешний вид знаков, а водителей, игнорирующих эти знаки.

Жесткая позиция у респондентов по отношению к регулирующим организациям: 63% респондентов уверены в необходимости введения уголовной ответственности за ненадлежащую организацию и обустройство пешеходных переходов. В то же время, вина в гибели пешеходов в ДТП чаще всего лежит на самих пешеходах, а не на водителях и регулирующих организациях. В этом уверены 43% опрошенных.

По итогам данного опроса, а также ряда других мероприятий по вопросам безопасности пешеходов разработан ряд предложений, которые также направлены в заинтересованные ведомства.

Главное сегодня – чтобы нарушение Правил дорожного движения осуждалось обществом, ведь решить проблему аварийности можно только взаимовежливым отношением друг к другу водителей и пешеходов подытожил Владимир Шевченко.

Фото с сайта gibdd.ru