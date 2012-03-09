Мебель для кабинета директора

При выборе предметов интерьера необходимо придерживатьсяопределенных правил, основополагающее из которых гласит, что мебель вкабинете лидера должна быть красивой, удобной, долговечной икачественной.

Она изготавливается преимущественно из кожи идерева благородных пород. Такие материалы ассоциируются среспектабельностью, солидностью, состоятельностью владельца и производятблагоприятное впечатление на посетителей, вызывая у них доверие кфирме.

Интерьер должен соответствовать возрасту и полу главыфирмы. Человек с определенным багажом прожитых лет может обустроитькабинет в классическом стиле, а молодой директор отдаст должное стилюхай-тек.

Кабинеты руководителя-мужчины и руководителя-женщины различаются примерно так же, как разнятся женские сумки для документови мужские портфели, при общей деловой направленности. То есть, еслипредставителю сильного пола подойдет массивная мебель из натуральногодерева, то женщине, возглавляющей компанию, больше соответствуетстрогая, но изящная обстановка.

Конечно, директорская зонакрупной корпорации значительно богаче кабинета главы начинающей фирмы.Но есть минимально необходимый набор предметов, без которых не обходитсяни один руководитель.

Ключевой предмет – стол, который всегдабольше, чем другие столы в офисе. Он обычно имеет мощные ножки и тумбы.Необходимо, чтобы на столешнице свободно размещались компьютер и вседокументы, которые требуются для работы.

Директорское креслодолжно быть высоким и массивным, с подлокотниками и подголовником.Иногда оно снабжено механизмом регулирования высоты, что создаетдополнительный комфорт. Как правило, для руководителей выбирают кожаныекресла.

Офисные шкафы в кабинете руководителя выполняютпреимущественно эстетическую функцию. Большая часть документациикомпании хранится в других помещениях, а в директорских шкафахразмещаются только самые важные бумаги, журналы и отличительные знаки.

Наиболее традиционная мягкая мебель – диван, изготовленный чаще всего из натуральной кожи и дерева.

В кабинете обязательно присутствуют удобные стулья для посетителей иприставные столы, которые используются во время проведения совещаний.

Дополнять обстановку могут различные украшения, например, картина, преподнесенная сотрудниками как подарок генеральному директору на день рождения.