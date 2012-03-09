Поздравляем всех DJ Нижнего Тагила с профессиональным праздником!
9 марта 2012, 13:09Общество
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Сегодня, 9 марта отмечается Всемирный день ди-джея (World DJ Day).
Это праздник появился весьма спонтанно в 2002 году, когда от имени Международной клубной индустрией была проведена первая благотворительная акция по сбору средств для детей. Ежегодно акцию поддерживают десятки знаменитых по всему миру компаний, а все средства, собранные клубными и радио-диджеями за день работы высылаются детским благотворительным организациям.
Сегодня мы от всей души поздравляем всех представителей этой интересной творческой профессии с профессиональным праздником и искренне благодарим за настроение, которое они создают на вечеринках Нижнего Тагила!
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