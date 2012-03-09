С 11 марта российские зрители смогут увидеть балет Большого театра онлайн

В марте прошлого года Большой театр совместно двумя французскимикомпаниями запустил проект прямых трансляций балетных спектаклей в 300кинотеатрах 22 стран мира. По словам генерального директора Большоготеатра Анатолия Иксанова, за год существования этого проекта балетныеспектакли и концерт открытия исторической сцены Большого посмотрелиболее 320 тысяч зрителей. Но, как заметил Иксанов,владельцыкинотеатров в России пока «не дозрели» до того, чтобы показывать прямыетрансляции в своих залах.

Возможно, когда-нибудь они «повзрослеют» ивернутся к этой теме, а пока следующий этап - мы будем транслироватьнаши спектакли на YouTube. Мы несем совершенно конкретные обязательстваперед российскими зрителями, и если кинотеатры не хотят - мы начинаемпоказ наших балетов в Интернете. Уже 11 марта «Корсар» будет одновременно транслироваться в кинотеатрах по всему миру ина YouTube, где его смогут посмотреть зрители со всей России добавил Иксанов.

Франсуа Дюпла, генеральный продюсер Bel Air Media,занимающейся организацией съемок балетов для трансляций, заверилжурналистов, собравшихся на пресс-конференции в Большом, что зрители вИнтернете увидят не просто действо на сцене с одной точки, а тщательносрежиссированную и максимально адаптированную для просмотра на домашнемкомпьютере запись.

На большом экране мы показываем балет так, как онвыглядит для посетителя партера. В кинотеатре, к примеру, мы непоказываем крупных планов, потому что на большом экране это будетвыглядеть ужасно. Поэтому мы снимаем два варианта - для большого экрана идля записи на DVD. Зрителям в Интернете покажут версию балета,адаптированную для домашнего просмотра уточнил господин Дюпуа.

Такжеон добавил, что зрители YouTube увидят специальные включения - кулисы иантракт, что позволит им почувствовать себя очевидцами спектакля вглавном театре страны.

Афиша Интернет-балетов сезона 2012-2013

Корсар (Основная сцена)

Балет Адольфа Адана в трех действиях

Хореография Мариуса Петипа

Постановка и новая хореография - Алексей Ратманский, Юрий Бурлака

Художник-постановщик - Борис Каминский

Художник по костюмам - Елена Зайцева

Дирижер-постановщик - Павел Клиничев

Художник по свету - Дамир Исмагилов

Исполнители главных партий:

Медора - Светлана Лунькина

Конрад - Руслан Скворцов

Гюльнара - Нина Капцова

Бирбанто - Андрей Меркурьев

Pas d’esclaves - Анастасия Сташкевич, Вячеслав Лопатин

Премьера в Большом театре состоялась 21 июня 2007 года

Светлый ручей (Новая сцена)

Балет Дмитрия Шостаковича в 2х действиях

Хореограф-постановщик - Алексей Ратманский

Художник-постановщик - Борис Мессерер

Дирижер-постановщик - Павел Сорокин

Художник по свету - Александр Рубцов

Премьера в Большом театре состоялась 18 апреля 2003 года

Раймонда (Новая сцена)

Балет Александра Глазунова в трех действиях

Хореограф-постановщик Юрий Григорович (редакция 2003 г.)

Использованы фрагменты хореографии Мариуса Петипа и Александра Горского

Художник - Симон Вирсаладзе

Дирижер-постановщик - Павел Сорокин

Художник по свету - Михаил Соколов

Премьера этой редакции состоялась в Большом театре 10 мая 2003 года

Утраченные иллюзии (Новая Сцена)

композитор Леонид Десятников

хореограф-постановщик Алексей Ратманский

Дочь фараона (Основная сцена)

композитор Цезарь Пуни

хореограф-постановщик Пьер Лакотт (по М.Петипа)

Баядерка (Основная сцена)

композитор Людвиг Минкус

Хореограф-постановщик Юрий Григорович (по М.Петипа)

Весна священная (Новая сцена)

композитор Игорь Стравинский

хореограф Уейн МакГрегор

Ромео и Джульетта (Основная сцена)

композитор Сергей Прокофьев