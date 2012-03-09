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Теория 6 рукопожатий в действии. Пользователи TagilCity.ru помогли вернуть потерявшуюся собаку владельцам
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Теория 6 рукопожатий в действии. Пользователи TagilCity.ru помогли вернуть потерявшуюся собаку владельцам

9 марта 2012, 10:19ОбществоАлександра Логинова
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