Теория 6 рукопожатий в действии. Пользователи TagilCity.ru помогли вернуть потерявшуюся собаку владельцам

Ребят, потерялась собака, 6.03.12 в районе кита, породаши-тцу. Собака ухоженная, с родословной... Потерялась в районе «Кита»...Откликается на кличку Леди! Просим вернуть за хорошее вознаграждение!Переживает вся наша семья, в частности ребенок, который привык ксобаке... Всем тем, кому не сложно, выложите эту информацию к себе настранички! Помогите очень вас прошу!

Такие сообщения в соцсетях появляются еще чаще, чем демотиваторы или картинки с котиками. Знакомых с ГГМ у меня особо нет, поэтому перепостом озадачиваться я не стала.

07.03.2012 на ГГМ утром найдена собачка породы ши-тцу, верну только в случае предоставлении документов на нее.

В течение часа собачку отдали хозяйке и ее семье.

P.S. Спасибо девушке Ольге, которая не прошла мимо маленького животного. Спасибо интернету, что он помог нам всем найти друг друга и вернуть питомца хозяевам. На фото - очаровательная ши-тцу Леди.