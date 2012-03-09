Теория 6 рукопожатий в действии. Пользователи TagilCity.ru помогли вернуть потерявшуюся собаку владельцам
Все мы видели массу фильмов о том, что все люди знакомы через несколько человек. Так называемая теория 6 рукопожатий, когда через 6 знакомых мы можем передать сообщение адресату. Накануне 8 марта эта теория заработала и в Нижнем Тагиле.
Ребят, потерялась собака, 6.03.12 в районе кита, породаши-тцу. Собака ухоженная, с родословной... Потерялась в районе «Кита»...Откликается на кличку Леди! Просим вернуть за хорошее вознаграждение!Переживает вся наша семья, в частности ребенок, который привык ксобаке... Всем тем, кому не сложно, выложите эту информацию к себе настранички! Помогите очень вас прошу!
Такие сообщения в соцсетях появляются еще чаще, чем демотиваторы или картинки с котиками. Знакомых с ГГМ у меня особо нет, поэтому перепостом озадачиваться я не стала.
07.03.2012 на ГГМ утром найдена собачка породы ши-тцу, верну только в случае предоставлении документов на нее.
В течение часа собачку отдали хозяйке и ее семье.
P.S. Спасибо девушке Ольге, которая не прошла мимо маленького животного. Спасибо интернету, что он помог нам всем найти друг друга и вернуть питомца хозяевам. На фото - очаровательная ши-тцу Леди.
© Александра Балуева, TagilCity.ru