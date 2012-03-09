Царицын – Сталинград – Волгоград. Исторические факты и достопримечательности города.

Напомним вам, что еще в далеком 1589 году у южных границ России былапостроена сторожевая крепость – Царицын, который стал свидетелем многихисторических событий, которые проходили под его стенами. Вот например,давайте вспомним о деятельности повстанческих армий Кондрата Булавина,Степана Разина, и еще многих вождей того времени. Царицын входит в числотех городов, которые подняли красное знамя Октября, об этом немалописали новости Волгограда,в день этого знаменательного дня. Великому городу Царицыну также слегкостью удалось перегнать по экономическим показателям многие развитыегорода России, а уже в начале ХХ века Царицын занял позицию самогокрупного торгово-промышленного центра Нижней Волги.

Сталинград был индустриальным городом, о котором знали на всейтерритории бывшего Советского Союза, а на окраине города былсконструирован первый в СССР завод, который выпускал тракторы, чтопозволило городу накануне второй мировой войны выпускать 40% общегоколичества всех тракторов страны. Заводы, которые специализировались надеревообработке, снабжали лесом шахты Донбасса. А также город изготовлялстолько продукции, что значительная ее часть отправлялась на экспорт.

Город стал одним из главных экономических городов страны, темпыразвития, которого опережали все остальные города. Но всю эту идиллиюоборвала страшная вторая мировая война, которая привела к тому, что 200дней и ночей не прекращалась битва за город. Битвы равной Сталинградскойв истории просто нет. Но 2 февраля 1943 года дивизию Гитлераостановили, что положило начало переломному моменту в истории второймировой войны.

А подвиг, который совершили защитники Сталинграда, останется в нашейпамяти и в истории мира навсегда. После сражения город был похож наразвалины и руины, но вопреки всем Сталинград восстал из руин.