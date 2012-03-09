В Нижнем Тагиле прошел первый этап конкурса среди сотрудников органов внутренних дел «Щит и Лира»

До начала выступления конкурсантов, с напутствующим словом выступила начальник по работе с личным составом ММУ МВД России «Нижнетагильское» Ольга Аржникова. Она пожелала всем творческих и служебных успехов, а также, чтобы участники прошли в следующий этап.