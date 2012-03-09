В Нижнем Тагиле прошел первый этап конкурса среди сотрудников органов внутренних дел «Щит и Лира»
Второго марта 2012 года в городском Дворце детского и юношеского творчества прошел первый этап конкурса художественного самодеятельного творчества среди сотрудников органов внутренних дел, проводимого в рамках фестиваля МВД России «Щит и Лира».
Представленные номинации: сольное пение, хореография, вокальные и вокально-инструментальные ансамбли, авторская песня и художественное слово.
До начала выступления конкурсантов, с напутствующим словом выступила начальник по работе с личным составом ММУ МВД России «Нижнетагильское» Ольга Аржникова. Она пожелала всем творческих и служебных успехов, а также, чтобы участники прошли в следующий этап.
В номинации сольное пение выступили:
В номинации хореография выступили:
В номинации вокальные и вокально-инструментальные ансамбли выступил БалуцаАким - сын старшего референта УИ и ОС ГУ МВД РФ по Свердловской областикапитана внутренней службы Балуца Элины Анатольевны – песня «Эх, ухнем!», которую они исполнили дуэтом.
В номинации авторская песня выступил Попов Евгений Леонидович – старший инспектор группы охраны общественного порядка МО МВД России «Невьянский» - песня «Любимой женщине».
В номинации художественное слово выступил Мальцев Денис – сын начальника отдела полиции № 18 подполковника полиции Мальцева Константина Сергеевича – проза «Записка» Татьяны Петросян.
По завершению первого этапа жюри каждому участнику вручили дипломы лауреатов от имени начальника Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское». Зрительный зал всех конкурсантов встречал и провожал бурными аплодисментами. Каждый слушатель получил массу положительных эмоций.