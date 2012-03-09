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В Нижнем Тагиле прошел первый этап конкурса среди сотрудников органов внутренних дел «Щит и Лира»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле прошел первый этап конкурса среди сотрудников органов внутренних дел «Щит и Лира»

9 марта 2012, 13:01ОбществоАлександра Логинова
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