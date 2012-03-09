В Нижнем Тагиле прошел праздничный вечер «Только с этого дня начинается в мире весна»

Милые женщины пришли на праздник нарядные, с ожиданием чуда в душе. В читальном зале библиотеки царило весеннее настроение, в тёплой дружеской атмосфере звучали стихи, музыка и праздничные поздравления.

Гости праздника с удовольствием отвечали на вопросы викторин, участвовали в предлагаемых конкурсах и забавах, подготовленных сотрудниками библиотеки. Студенты педколледжа рассказали о своём понимании образа женщины и её статусе в современной жизни. Но главной изюминкой вечера стало выступление вокальной группы «Отрада». Народные песни, романсы, исполненные «а капелла» потрясающе чистыми голосами принесли всем присутствующим большое эстетическое удовольствие. А юмористическая сценка в их исполнении заставила зрителей смеяться от всей души. Прозвучали стихи о любви и о женщине в исполнении автора Коршуновой Зои Гавриловны (одной из солисток группы «Отрада»).

Ещё больше радости и приятных мгновений добавили к общему настроению подарки, изготовленные студентами педагогического колледжа № 2 и ребятами из детского клуба «Заря», а также выделенные спонсором – директором магазина «Галант» Черепановой Т. Е.

Время встречи пролетело незаметно. Виновницы торжества расходились домой в приподнятом настроении, довольные и радостные. И нам, сотрудникам библиотеки, было очень приятно видеть счастливые улыбки на лицах наших гостей и слышать тёплые слова благодарности.