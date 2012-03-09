В Нижнем Тагиле работает терминал электронной приемной Президента РФ
9 марта 2012, 08:46ОбществоАлександра Логинова
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В здании Администрации города Нижний Тагил (ул.Пархоменко, 1а, 2-й подъезд) работает терминал «Электронной приемной Президента Российской Федерации», сообщает официальный сайт.
Чтобы направить обращение Президенту РФ, необходимо наличие паспорта иписьменного заявления. Обращение можно направить в рабочие дни с 8.30 до17.30 часов.
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