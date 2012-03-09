За взлом Google Chrome - 1 миллион долларов
Браузер Google Chrome не смог противостоять ИТ-специалистам и браузер от Google был взломан.
На проходящей конференции CanSecWest организаторы, как обычно проводятежегодный конкурс Pwn2Own. В рамках данного конкурса организаторыпредложили всем участникам попробовать свои силы и взломать последнююверсию браузера Google Chrome. В прошлом году аналогичный конкурс никтоне смог выиграть, так как хакерам не удалось за отведенное времявзломать Chrome.
В этом году компания Google выделила 1 млндолларов, в виде призового фонда для хакеров, которые смогут найтиуязвимости в браузере. Это относится к версии браузера работающего наWindows 7. В этом году Chrome все же пал и буквально через несколькоминут после старта известный поставщик актуальной информации о багах дляGoogle, программист Сергей Глазунов представил эксплоит, которыйпозволяет получить полный доступ над компьютером через браузер GoogleChrome. Тем самым Сергей заработал 60 000 долларов за проделаннуюработу.
В Google также отметили, что в прошлом году Сергей такжезаработал 59 000 долларов, рассказав Google об очередных багах в ихпродуктах. Для того, чтобы получить 60 000 долларов (главный приз, таккак 1 млн долларов разделят меду хакерами в размере 6-, 40 и 20 тысячдолларов) необходимо было предоставить информацию о двух багах скритической степенью опасности.