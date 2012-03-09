За взлом Google Chrome - 1 миллион долларов

На проходящей конференции CanSecWest организаторы, как обычно проводятежегодный конкурс Pwn2Own. В рамках данного конкурса организаторыпредложили всем участникам попробовать свои силы и взломать последнююверсию браузера Google Chrome. В прошлом году аналогичный конкурс никтоне смог выиграть, так как хакерам не удалось за отведенное времявзломать Chrome.

В этом году компания Google выделила 1 млндолларов, в виде призового фонда для хакеров, которые смогут найтиуязвимости в браузере. Это относится к версии браузера работающего наWindows 7. В этом году Chrome все же пал и буквально через несколькоминут после старта известный поставщик актуальной информации о багах дляGoogle, программист Сергей Глазунов представил эксплоит, которыйпозволяет получить полный доступ над компьютером через браузер GoogleChrome. Тем самым Сергей заработал 60 000 долларов за проделаннуюработу.