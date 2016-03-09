Генеральный директор УВЗ Олег Сиенко удостоен высоких государственных наград
Пресс-служба корпорации сообщила об этом на официальном сайте компании.
Среди наград, которыми накануне в Москве был удостоен Олег Сиенко: Почётная грамота и медаль Государственной Думы РФ, Медаль Петра Губонина, Медаль имени конструктора стрелкового оружия М.Т. Калашникова.
Формулировки к причинам вручения наград были разными. Одна из них - «юбилейная дата со дня рождения», несмотря на то, что пышное празднование юбилея на 10 миллионов рублей стало причиной скандала федерального масштаба.
TagilCity.ru напоминает о том, что за последние годы помимо государственных и конфессиональных наград, Олег Сиенко получил также звание почётного гражданина города Нижний Тагил.
Тем временем рабочие на УВЗ продолжают с опасением ждать сокращений, а предприятие готовится пышно отметить свой восьмидесятый день рождения.
© Эрик Х., TagilCity.ru