Тагильские волонтеры организовали для жительниц села Николо-Павловское выездной салон красоты (ФОТО)
9 марта 2016, 13:30ОбществоТимофей Данилов
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Волонтеры Благотворительного фонда «Преображение» провели праздничную акцию для прекрасной половины села Николо-Павловское, приуроченную к Международному женскому дню.
Сюжеты: Нижний Тагил
В течение дня женщины приходили в Центр культуры, чтобы мастера безвозмездно сделали им красивые прически и маникюр. Также представительницы слабого пола могли пройти сеанс оздоровления на массажном оборудовании и получить советы специалиста по опорно-двигательному аппарату.
Центр культуры превратился не только в салон красоты, но и в настоящий бутик – волонтеры привезли различные вещи, и каждая посетительница смогла подобрать себе и близким понравившиеся предметы гардероба. А чтобы сидеть в очереди на сеанс красоты было не скучно, активисты организовали сладкий стол для женщин.
Кроме того, специалисты профсоюза ответили на вопросы сельчан в сферах ЖКХ, пенсии и кредитования.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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