Тагильские волонтеры организовали для жительниц села Николо-Павловское выездной салон красоты (ФОТО)

В течение дня женщины приходили в Центр культуры, чтобы мастера безвозмездно сделали им красивые прически и маникюр. Также представительницы слабого пола могли пройти сеанс оздоровления на массажном оборудовании и получить советы специалиста по опорно-двигательному аппарату.

Центр культуры превратился не только в салон красоты, но и в настоящий бутик – волонтеры привезли различные вещи, и каждая посетительница смогла подобрать себе и близким понравившиеся предметы гардероба. А чтобы сидеть в очереди на сеанс красоты было не скучно, активисты организовали сладкий стол для женщин.