В праздничные выходные тагильчане закрашивали рекламу спайсов (ФОТО)

Общественники встретились у Нижнетагильского машиностроительного техникума. Разбившись на 3 группы, они направились в разные районы Вагонки.

По итогам рейда, тагильчане закрасили около 50-ти запрещенных рекламных объявлений о продаже спайсов на фасадах домов, гаражах и заборах.

По мнению общественников, управкомпании, ФСКН и антинаркотическую комиссию совсем не волнует то, что запрещенная реклама появляется в Нижнем Тагиле ежедневно. Они очень медленно реагируют на объявления подобного рода.

Несколько дней назад общественники уже провели подобный рейд. Тогда они закрашивали рекламу наркотиков в центре города.