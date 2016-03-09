В праздничные выходные тагильчане закрашивали рекламу спайсов (ФОТО)
9 марта 2016, 10:20ОбществоТимофей Данилов
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Рейд по закрашиванию рекламы наркотических веществ провели активисты «Союза добровольцев России» вместе с Российским Рабочим Движением.
Общественники встретились у Нижнетагильского машиностроительного техникума. Разбившись на 3 группы, они направились в разные районы Вагонки.
По итогам рейда, тагильчане закрасили около 50-ти запрещенных рекламных объявлений о продаже спайсов на фасадах домов, гаражах и заборах.
По мнению общественников, управкомпании, ФСКН и антинаркотическую комиссию совсем не волнует то, что запрещенная реклама появляется в Нижнем Тагиле ежедневно. Они очень медленно реагируют на объявления подобного рода.
Несколько дней назад общественники уже провели подобный рейд. Тогда они закрашивали рекламу наркотиков в центре города.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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