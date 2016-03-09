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За неделю полиция «уговорила» 740 тагильчан оплатить штрафы на сумму 600 тысяч рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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За неделю полиция «уговорила» 740 тагильчан оплатить штрафы на сумму 600 тысяч рублей

9 марта 2016, 18:25ОбществоДенис Таратонов
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