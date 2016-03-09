За неделю полиция «уговорила» 740 тагильчан оплатить штрафы на сумму 600 тысяч рублей

На начало мероприятия в базе данных полиции числилось 11234 тагильчанина, имеющих задолженность по административным штрафам. В сумме они задолжали порядка 3 миллионов рублей.

Мероприятие проводилось с 29 февраля по 4 марта. Когда оно закончилось, количество должников уменьшилось на 740 человек, а их общая задолженность сократилась до 2 миллионов 468 тысяч рублей. Таким образом, полиции удалось взыскать штрафов на 617 тысяч рублей.

Тем не менее, ещё 10 494 тагильчанина продолжают уклоняться от выплаты штрафа. Работа с ними будет продолжаться. Уклонение от выплаты административного штрафа влечет наложение нового штрафа, в два раза превышающего первоначальную сумму.