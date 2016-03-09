За неделю полиция «уговорила» 740 тагильчан оплатить штрафы на сумму 600 тысяч рублей
9 марта 2016, 18:25ОбществоДенис Таратонов
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Служба судебных приставов Нижнего Тагила совместно с сотрудниками ОГИБДД в течение рабочей недели проводила мероприятие «Должник», направленное на работу с должниками по линии ГИБДД. Полицейские «уговорили» рассчитаться с долгами 740 тагильчан.
Сюжеты: Нижний Тагил
На начало мероприятия в базе данных полиции числилось 11234 тагильчанина, имеющих задолженность по административным штрафам. В сумме они задолжали порядка 3 миллионов рублей.
Мероприятие проводилось с 29 февраля по 4 марта. Когда оно закончилось, количество должников уменьшилось на 740 человек, а их общая задолженность сократилась до 2 миллионов 468 тысяч рублей. Таким образом, полиции удалось взыскать штрафов на 617 тысяч рублей.
Тем не менее, ещё 10 494 тагильчанина продолжают уклоняться от выплаты штрафа. Работа с ними будет продолжаться. Уклонение от выплаты административного штрафа влечет наложение нового штрафа, в два раза превышающего первоначальную сумму.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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