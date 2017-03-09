200 рублей на баланс в подарок

Только до 20 марта жители Нижнего Тагила при подключении к новому тарифу «Вся Россия!» гарантировано получат 200 бонусных рублей на баланс.

В тариф «Вся Россия!» уже включен пакет из 600 SMS и 600 минут на любые номера России – хоть мобильные, хоть городские. Кстати, даже если минуты в пакете закончатся, вы сможете совершенно бесплатно общаться внутри сети.

Предпочитаете общаться онлайн? Пожалуйста! В тариф включены 6 Гб Интернета на максимальной скорости. Переписывайтесь в мессенджерах, проверяйте соцсети, звоните по Skype – быстрого мобильного 4G-интернета хватит на все. После окончания пакета скорость снижается, но Интернет остается безлимитным.

При этом абонентская плата на тарифе «Вся Россия!» составляет всего 300 рублей в месяц.

Адреса офисов, участвующих в акции:

- пр. Ленинградский, 28

- ул. Вагоностроителей, 24

- ул. Космонавтов, 18

- ул. Ленина, 69

- ул. Металлургов, 36

- ул. Металлургов, 58

- ул. Пархоменко, 119