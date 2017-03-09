Дмитрий Медведев подписал «Национальную стратегию действий в интересах женщин»
9 марта 2017, 09:40Общество
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Накануне Дмитрий Медведев подписал «Национальную стратегию действий в интересах женщин». Реализация программы рассчитана на 2017-2022 г.г.
Стратегия подразумевает создание условий для равноправного участия женщин во всех общественных сферах.
Сначала планируется, как пишет «Областная газета», разработать механизм работы стратегии, создать правовую и кадровую базу. Далее планируется улучшить положение женщин во всех сферах жизни.
Финансирование стратегия получит в рамках действующих госпрограмм.
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