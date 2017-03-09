Дмитрий Медведев подписал «Национальную стратегию действий в интересах женщин»

Стратегия подразумевает создание условий для равноправного участия женщин во всех общественных сферах.

Сначала планируется, как пишет «Областная газета», разработать механизм работы стратегии, создать правовую и кадровую базу. Далее планируется улучшить положение женщин во всех сферах жизни.