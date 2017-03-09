Муниципальное пособие
Муниципальное пособие Муниципальное пособие при рождении (усыновлении) второго и последующих детей для граждан, относящихся к категории малоимущих Пособие назначается при обращении одного из...
Муниципальное пособие
Муниципальное пособие при рождении (усыновлении) второго и последующих детей для граждан, относящихся к категории малоимущих
Пособие назначается при обращении одного из родителей не позднее одного года со дня рождения (усыновления) ребенка.
Размер пособия составляет:
при рождении второго ребенка – 5 000 рублей
при рождении третьего ребенка – 6000 рублей;
при рождении каждого последующего ребенка размер пособия увеличивается на 1 000 рублей.
Пособие не назначается:
1) на мертворожденных детей;
2) на детей, находящихся на полном государственном обеспечении;
3) гражданам, лишенным родительских прав (или ограниченным в родительских правах на основании решения суда) в отношении любого ребенка в семье и независимо от количества оставшихся детей в семье;
4) родителям, передавшим любого ребенка в семье под опеку других лиц или усыновленных другими лицами, независимо от количества оставшихся детей в семье;
Заявитель предоставляет личное заявление о назначении единовременного целевого муниципального пособия по форме согласно Приложению к настоящему Порядку на имя начальника управления социальных программ и семейной политики Администрации города Нижний Тагил, с приложением следующих документов:
1) справка о назначении ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с Законом Свердловской области от 14.12.2004 № 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка» на имя заявителя;
2) справка о совместной регистрации заявителя и ребенка по месту жительства или по месту пребывания на территории муниципального образования город Нижний Тагил;
3) паспорт гражданина Российской Федерации и копии страниц 2,3 паспорта гражданина Российской Федерации;
4) оригиналы и копии свидетельств о рождении всех детей;
5) выписка о банковских реквизитах лицевого счета заявителя;
6) оригиналы и копии свидетельств о заключении (расторжении) брака
(при необходимости);
7) оригиналы и копии иных документов, подтверждающих родство заявителя с ребенком (при необходимости).
Заявление о назначении единовременного целевого муниципального пособия с прилагаемыми документами подаются заявителем непосредственно в ГБУ СОН СО «СРЦН Ленинского района города Нижний Тагил» по адресу: город Нижний Тагил, ул. Черных, 19а. тел: 8(3435) 45-02-11
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Постановление от 09.10.2015 № 2605-ПА
Об утверждении Порядка назначения и выплаты единовременного целевого муниципального пособия при рождении, усыновлении второго и последующих детей семьям, относящимся к категории малоимущих, проживающим на территории муниципального образования город Нижний Тагил