Пластиковые окна – это польза для вашего дома

Сейчас практически в каждой российской квартире или доме установлены пластиковые окна. Ведь прогресс не стоит на месте. Технологии оконного производства становятся более совершенными, заводы современными и массовыми. Массовость производства как раз и обеспечила такую высокую доступность продукта в России.

Ведь если посмотреть на рынок, мы увидим несколько сотен или тысяч игроков, начиная от производителей профилей, и, заканчивая переработчиками и дистрибьюторами. Как во всем этом многообразии не запутаться простому обывателю? Каждый игрок хочет выстроить свою уникальную и максимально эффективную коммуникацию с потребителем, чтобы донести преимущества именно его продукта и услуги.

Правило 1: Не гонитесь за аномально низкой стоимостью, потому что проиграете в качестве. Когда вы приходите на рынок, всегда можно найти яблоки более дешевого сегмента, особенно, которым осталось жить пару-тройку дней до окончания срока годности. Это дешево, но вкусны ли эти яблоки с 60% скидкой? Конечно, нет, это не вкусно. Эти яблоки не стоят и 10 рублей.

Ту же самую параллель можно провести и с окнами. Аномально низкие цены на окна не могут покрывать себестоимость завода и минимальную наценку прибыли для дистрибьюции, а значит, происходит тотальная экономия на профиле, стеклопакете, фурнитуре, петлях и прочих комплектующих. На выходе вы получите окно, которое будет продувать, не будет блокировать внешние шумы. Ручки будут люфтить, а в отдельных случаях просто ломаться. Стеклопакет может треснуть под прогибом створки или рамы окна.

Правило 2: Выберете свою профильную систему

Как это не странно звучит, но выбор профильной системы изначально убережет вас от большой головной боли выбора. Это как определиться для себя – чай или кофе. Или Айфон или Андроид. В профилях это может быть Veka или Rehau, Veka или KBE и т д.

Вы сразу очерчиваете свой выбор на одном сегменте, и искать производителя окна становится гораздо проще. Экономьте свое время, оно дорого стоит.

Правило 3: Ищите завод по пластиковым окнам с сильным брендом, который будет отвечать вашим внутренним убеждениям.

Сильный бренд – это не пустые слова, а гарантия высокого качества и статуса на рынке. Это очень много значит, поверьте. Хороший большой завод, который работает, по крайней мере, 15 лет на рынке будет делать качественно свою продукцию, ибо дорожит своей репутацией. В отличие от конторы, которая пилит окна в подвале. Им на вас плевать, т к главное – сделать дешево и сердито.