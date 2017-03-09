Сотрудницы Уралвагонзавода получили премии в преддверии Международного женского дня
9 марта 2017, 17:25Общество
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За значительный вклад в решение задач, стоящих перед нижнетагильской корпорацией «Уралвагонзавод», и в честь Международного женского дня 8 Марта сотрудницы предприятия получили денежную премию.
Сюжеты: Нижний Тагил
На УВЗ женщины составляют почти половину– 45,6% из 28 500 человек, работающих на предприятии. К празднику новый директор УВЗ Александр Потапов подписал указ о выделении дополнительной денежной премии женщинам.
Перед праздником в подразделениях завода прошли торжественные собрания, где руководители различных структурных отделов и цехов поздравили сотрудниц.
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