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Улицы Любви, Веры и Надежды появились в строящемся микрорайоне Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Улицы Любви, Веры и Надежды появились в строящемся микрорайоне Екатеринбурга

9 марта 2017, 08:20Общество
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