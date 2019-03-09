Более 20 000 россиян стали гражданами Евросоюза в 2017 году

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Более 20 000 россиян стали гражданами ЕС в 2017 году. 21 000 россиян эмигрировала в Германию, 4 700 из них получили гражданство.
Большинство эмигрантов России предпочитают уезжать в Германию. На втором и третьем месте находятся Франция и Финляндия. Еще около 2 000 россиян в 2017 году уехали на ПМЖ на Кипр и Мальту.
Всего в 2017 году, по данным Евростата, гражданами Евросоюза стали более 20 000 россиян.
Жители России находятся на девятом месте по количеству эмигрировавших в страны ЕС, пишут «Новые Известия».
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