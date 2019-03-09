Первоуральское ООО «Виктория» нарушило миграционное законодательство

В 2017 году предприятие приняло на работу гражданку Таджикистана на должность подсобной рабочей. В 2018 году женщина прекратила работать в ООО «Виктория». Работодатель уведомил об этом надзорные органы только через месяц, хотя по закону это необходимо было сделать в течение трех дней после увольнения сотрудника.