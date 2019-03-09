Первоуральское ООО «Виктория» нарушило миграционное законодательство
Сегодня, 10:44ОбществоФото: pixabay.com
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В Первоуральске ООО «Виктория» оштрафовано на 200 тысяч рублей за нарушение миграционного законодательства. Руководство не сообщило вовремя об увольнении гражданки Таджикистана.
В 2017 году предприятие приняло на работу гражданку Таджикистана на должность подсобной рабочей. В 2018 году женщина прекратила работать в ООО «Виктория». Работодатель уведомил об этом надзорные органы только через месяц, хотя по закону это необходимо было сделать в течение трех дней после увольнения сотрудника.
Юридическое лицо было оштрафовано на 200 тысяч рублей, однако попыталась оспорить решение на основании имеющихся у компании финансовых трудностей.
Вместо штрафа руководство ООО просило назначить наказание в виде административного приостановления деятельности, однако избранное в отношении компании наказание не было изменено, сообщает пресс-служба областного суда Свердловской области.
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