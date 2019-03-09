Трое безработных осуждены за угон и поджог машины пенсионера в Краснотурьинске
Сегодня, 07:30ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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От 5 до 7 лет лишения свободы получили трое мужчин за угон и поджог машины пенсионера в Краснотурьинске.
В марте 2018 года трое безработных мужчин приехали в Краснотурьинск. Во время прогулки по городу мужчины, предположительно, с целью наживы вскрыли гараж, принадлежащий пенсионеру. Там они завладели автомобилем 1989 года выпуска, в который погрузили имущество владельца гаража.
На машине злоумышленники доехали до Североуральска, где сняли с транспортного средства колеса, которые намеревались продать. Чтобы скрыть следы преступления, они подожгли автомобиль.
Как сообщает следствие, все трое являлись безработными. Суд приговорил угонщиков к лишению свободы сроком от 5 до 7 лет, а также они должны возместить потерпевшему стоимость угнанного автомобиля - 30 тысяч рублей, пишет «Уральский Меридиан».
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