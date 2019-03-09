Трое безработных осуждены за угон и поджог машины пенсионера в Краснотурьинске

В марте 2018 года трое безработных мужчин приехали в Краснотурьинск. Во время прогулки по городу мужчины, предположительно, с целью наживы вскрыли гараж, принадлежащий пенсионеру. Там они завладели автомобилем 1989 года выпуска, в который погрузили имущество владельца гаража.

На машине злоумышленники доехали до Североуральска, где сняли с транспортного средства колеса, которые намеревались продать. Чтобы скрыть следы преступления, они подожгли автомобиль.