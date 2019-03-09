Упавший с крыши во время уборки снега мужчина в Екатеринбурге работал неофициально
Сегодня, 08:11ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Рабочий, который упал с крыши дома в Екатеринбурге во время расчистки снега, не был трудоустроен и хотел подзаработать к 8 Марта.
Сюжеты: Екатеринбург
В настоящий момент мужчина все еще находится в коме. У него диагностированы перелом основания черепа, отек мозга, переломы ребер и ключицы.
Как рассказала супруга пострадавшего, он не был официально трудоустроен, расчисткой крыш от снега он хотел заработать денег на подарки родственникам к 8 Марта. Женщина сообщила, что она работает учителем в школе, а дома отца ждет 7-летняя дочь. Подробности инцидента женщине не рассказывают, пишет Е1.
Выяснением обстоятельств произошедшего занимается полиция.
Напомним, что мужчина, упавший с крыши во время уборки снега, по предварительной информации, работал без страховки.
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