Упавший с крыши во время уборки снега мужчина в Екатеринбурге работал неофициально

В настоящий момент мужчина все еще находится в коме. У него диагностированы перелом основания черепа, отек мозга, переломы ребер и ключицы.

Как рассказала супруга пострадавшего, он не был официально трудоустроен, расчисткой крыш от снега он хотел заработать денег на подарки родственникам к 8 Марта. Женщина сообщила, что она работает учителем в школе, а дома отца ждет 7-летняя дочь. Подробности инцидента женщине не рассказывают, пишет Е1.

Выяснением обстоятельств произошедшего занимается полиция.