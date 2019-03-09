Все уволились: Екатеринбургский цирк остался без оркестра

Когда люди трудоустроены, но ходят на работу только в субботу и в воскресенье, то, наверное, это не особо корректно. Спросите у людей, кто ходил в 2018 году в цирк, на какой программе участвовал оркестр. В антракте играли что-то и то не всегда. Сейчас всё современное, сказал руководитель цирка.