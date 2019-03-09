Все уволились: Екатеринбургский цирк остался без оркестра
Сегодня, 19:30ОбществоФото: Официальный сайт Екатеринбургского Государственного Цирка
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В Екатеринбургском цирке заявление на увольнение написали все музыканты оркестра.
Сюжеты: Екатеринбург
Директор учреждения Александр Авраменко подтвердил информацию о реорганизации оркестра.
Когда люди трудоустроены, но ходят на работу только в субботу и в воскресенье, то, наверное, это не особо корректно. Спросите у людей, кто ходил в 2018 году в цирк, на какой программе участвовал оркестр. В антракте играли что-то и то не всегда. Сейчас всё современное, сказал руководитель цирка.
Музыканты оркестра подтвердили информацию об увольнении, сказав, что коллектив расформировали 7 марта. Заявление на увольнение написали 13 человек, сейчас музыканты ищут новое место работы.
Руководитель оркестра Борис Важенин отметил, что в России остались всего два цирка, в которых функционирует оркестр, - в Москве и Казани, информирует E1.ru.
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