Житель Перми из-за ошибки управляющей компании получил квитанцию на 2 млн рублей
Сегодня, 08:32ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Житель Перми из-за ошибки УК получил счет на 2 млн рублей, в подобную ситуацию попали еще 2,5 тысячи жителей.
Квитанция за услуги ЖКХ на 2 млн рублей пришла жителю Перми в марте 2019 года, квитанции с ошибочными данными получили еще 2,5 тысячи пермяков. Как оказалось, ошибка допущена управляющей компанией, у которой произошел сбой в работе базы жильцов. Так, в квартире одного из пермяков оказались прописаны 4 тысячи человек.
Управляющая компания обещала исправить ошибки и прислать жильцам верные квитанции, пишут «Новые Известия». Ранее экс-директор данной организации оказался под следствием.
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