Команда педагогов из Нижнего Тагила вышла в финал конкурса «Учитель будущего»

Всего в полуфинале приняли участие 51 команда. От Уральского федерального округа в финал вышли 13 команд, в том числе четыре из Свердловской области. Среди них есть и педагоги из нижнетагильской школы № 81 — Анжела Ершова, Майя Лебедева, Светлана Никулина.