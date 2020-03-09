Команда педагогов из Нижнего Тагила вышла в финал конкурса «Учитель будущего»
Сегодня, 18:14ОбществоФото: пресс-центр Уральского полуфинала конкурса "Учитель будущего"
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В Екатеринбурге завершился полуфинал по УрФО профессионального конкурса «Учитель будущего». Из Свердловской области на следующий этап перешли четыре команды, сообщает «Областная газета».
Сюжеты: Нижний Тагил
Всего в полуфинале приняли участие 51 команда. От Уральского федерального округа в финал вышли 13 команд, в том числе четыре из Свердловской области. Среди них есть и педагоги из нижнетагильской школы № 81 — Анжела Ершова, Майя Лебедева, Светлана Никулина.
Завершающий этап конкурса пройдет в Москве с 16 по 22 апреля. Победители в качестве приза получат шанс на стажировку в другой стране. Кроме того, их наставниками станут методисты лучших российских образовательных учреждений.
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