МВД РФ потратит 50 миллионов рублей на защиту VIP-персон от прослушки в автомобилях
Сегодня, 22:28ОбществоФото: pixabay.com
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МВД России объявило о закупке 34 блокираторов «Пелена», которые используются для защиты автомобилей VIP-персон от несанкционированного прослушивания, сообщает Ура.ру. На это министерство готово потратить 50 миллионов рублей.
Кроме того, устройство «Пелена» используется для предотвращения терактов — оно блокирует радиосигналы дистанционных взрывных устройств.
По мнению экспертов, закупка связана с истечением срока эксплуатации устройств «Пелена», используемых сейчас. Согласно документации, он составляет 24 месяца.
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