На Урале получивший президентский грант проект по истории рода назван деструктивным

Этот проект по изучению школьниками своего генеалогического древа выиграл президентский грант в размере 2,2 миллионов рублей и был широко поддержан властями.

В письме с подписью свердловского министра культуры Светланы Учайкиной, сказано, что материалы проекта содержат «пропаганду деструктивного религиозного течения», а также возбуждают расовую, национальную и межполовую ненависть.

Такие выводы, по словам министра, сделаны после психолого-лингвистического и культурологического экспертного исследования. В них сказано, что на занятиях по «родологии» школьникам внушали то, что «российский менталитет» не успешен, и что следует признать ценность «национального сознания западных стран».