На Урале получивший президентский грант проект по истории рода назван деструктивным
Министерство культуры Свердловской области направило в администрации городов региона письма, в которых содержались предупреждения о «деструктивном религиозном течении в школах». По этим подразумевался проект по изучению истории семьи общественного фонда «Семья XXI век», пишет Е1.
Этот проект по изучению школьниками своего генеалогического древа выиграл президентский грант в размере 2,2 миллионов рублей и был широко поддержан властями.
В письме с подписью свердловского министра культуры Светланы Учайкиной, сказано, что материалы проекта содержат «пропаганду деструктивного религиозного течения», а также возбуждают расовую, национальную и межполовую ненависть.
Такие выводы, по словам министра, сделаны после психолого-лингвистического и культурологического экспертного исследования. В них сказано, что на занятиях по «родологии» школьникам внушали то, что «российский менталитет» не успешен, и что следует признать ценность «национального сознания западных стран».
Как рассказал научный руководитель проекта историк Алексей Мосин, на фонд был написан донос, и теперь ФСБ рассылает бумаги во все инстанции. Также Мосин отметил, что занятия в рамках проекта закончились в ноябре 2019 года.