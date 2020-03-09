На Урале задержаны мужчины, избившие смотрителя за камерой видеофиксации нарушений

Один из задержанных — 38-летний ранее не судимый житель поселка Первомайский, другой — его приятель из Екатеринбурга. Имя третьего установлено, но его задержания пока не было, сообщил Горелых.

Сейчас задержанные находятся под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц». Причиной своего поступка мужчины назвали хулиганские побуждения. Кроме того, стало известно, что один из нападавших получил струю перцового газа в глаза, после это мужчины сели в машину и уехали.

По словам Валерия Горелых, найти хулиганов помог разбитый бампер автомобиля УАЗ, на котором они приехали. По этой примете полицейским удалось установить владельца машины.

Напомним, инцидент произошел 5 марта на федеральной трассе М-5. Трое мужчин избили смотрителя за камерой видеофиксации. Свои действия они снимали на камеру.