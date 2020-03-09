«Не все понимают искусство»: «Lindemann» ответил на критику уральских общественников
Сегодня, 22:00ОбществоФото: «Комсомольская правда»
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Петер Тэгтгрен, один из участников группы «Lindemann», которая сегодня дает концерт в Екатеринбурге, ответил в интервью с «Комсомольской правдой» на критику общественников.
Сюжеты: Екатеринбург
По его словам, те, кто ничего не понимает в искусстве, пытаются все зацензурить. Однако поклонники группы будут счастливы, придя на шоу. Тэгтгрен пообещал устроить в уральской столице «адскую вечеринку».
Также он отметил, что на концертах в России они не показывают видеоряды с откровенными сценами, которые могут шокировать зрителей, так как «уважают законы этой страны и стараются их соблюдать».
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Как сообщает портал Е1, за час до открытия возле «Екатеринбург-Экспо» выстроились огромные очереди желающих попасть на шоу лидера Rammstein Тилля Линдеманна. По словам стоящих в очереди, она образовалась из-за проверки паспортов. Это подтвердили и организаторы концерта.
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