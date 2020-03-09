«Постепенно стала смотреть на город по-другому». Почему молодежь возвращается в Тагил

Ольга Добрая (имя изменено — прим.ред.) — 24 года, 3 жила в Санкт-Петербурге

Ольга Добрая

Родилась в городе Нижний Тагил. Жила здесь до 18 лет, после чего уехала в Екатеринбург. Прожив там полтора года, вернулась в Нижний Тагил на полгода, и потом снова уехала, но уже в Петербург. К сожалению вернулась через три года, из-за семейных проблем.

Работаю в замечательном баре «Гора». Работа нравится, хотя это скорее любимая привычка, так как работаю в общепите больше 8 лет. Я никогда не рассчитывала посвятить свою молодость барам, как-то само так вышло

Начинала учиться в нашем строительном техникуме. Сначала на «Информационных системах», потом перешла на «Ландшафтный дизайн», в итоге поняла, что ни первое, ни второе мне не интересно, и уехала из Нижнего Тагила. Как говорится: «в поисках себя».

В нашем городе, к сожалению, мало каких-либо развлечений. Поэтому, даже в свободное время, чаще всего я нахожусь в нашем крутом баре, ну или не в нашем. В какой индустрии работаешь, там чаще и проводишь свободное время. Так было и в Екатеринбурге и в Санкт-Петербурге.

Да, я планирую вернуться в СПб, неизвестно когда, но это обязательно произойдёт. Там осталось очень много близких друзей. Там проще найти работу. С внешностью, вроде моей, это не всегда просто.

Антон Сыромятников — 27 лет, 6 прожил в Екатеринбурге

Антон Сыромятников

Родился в Тагиле. Переезжал в Екатеринбург из-за высшего образования и прожил там около 6 лет. Вернулся обратно из-за необходимости отдать долг родине. Проблемы с военкоматом, отправка в армию.

Сейчас работаю администратором в службе приема и размещения (ресепшн) в отеле «Demidov plaza». Работа меня вполне устраивает, я ей доволен. Придерживаюсь принципа, что нужно любить свою работу, какой бы она не была, и она начнет приносить удовольствие. Никогда не думал, что буду работать в отеле, да еще и на «передовой». Всю жизнь хотел помогать или спасать людей. Думал о карьере военного, спасателя, медика, полицейского. Я закончил 5 школу в Тагиле (та, что с углубленным изучением английского языка), так же закончил Уральский Государственный педагогический университет, факультет туризма и гостиничного сервиса, специалист. Никогда не думал, что устроюсь и буду работать по специальности.

Свободное время я люблю проводить в компании своих друзей, будь то компьютерные игры или душевные прогулки на свежем воздухе.

В целом, именно планов уезжать куда-либо у меня нет. Как только представится удобный, счастливый случай, связанный с работой или большим заработком, то и начну думать. Куда? Наверно не имеет значения куда. В Тагиле мне нравится, что он просто есть, тут мои родные, друзья. Тут прошло всё моё детство. Не нравится мне, что здесь полно заводов, которые сильно загрязняют воздух, да и в целом среду, но я понимаю, что эти заводы градообразующие, там много рабочих мест и так далее.

Моя мечта стать киберспортсменом и выигрывать все турниры в мире по всем кибердисциплинам. От жизни хочу: простоты свободы здоровья и счастья.

Анна Киященко — 24 года, 2 прожила в Москве

Анна Киященко

Я родилась в Риге, но в 2,5 года оказалась в Тагиле, это долгая история. Прожила здесь до 22 лет без особой любви к своему городу. Холод, серость и непонимание, что делать дальше, заставляли крепко задуматься о переезде. Спасал худграф — факультет художественного образования тагильского пединститута. Это маленький, счастливый мирок, после которого многие не знают, что делать. И я не знала. Но во время моей учебы в городе была мощная движуха, связанная с современным искусством: открывались и закрывались галереи, арт-пространства, проводились выставки и проекты Уральской биеннале. Было интересно и непонятно. К концу четвертого курса я искала магистратуру, связанную с теорией современного искусства. Грезила Питером, но там образование очень консервативное. Осталась Москва. Я рассматривала только бюджет, шансов было мало, но я поступила в РГГУ. Уезжать было больно и сложно, как и привыкать к Москве. Столичный универ, как место учебы, оказался почти бесполезным, но дал другое: возможность два года жить в общаге за копейки, по-настоящему близких друзей и статус студента со всеми сопутствующими плюшками. Один год в столице шел за пять. Я поработала почти во всех основных институциях, связанных с современным искусством, — музей «Гараж», фонд V-A-C, Винзавод.

Постепенно стала смотреть на Тагил по-другому: в Москве не хватало природы, спокойствия, родных рядом. А еще нужно было решать, о чем писать магистерскую работу. Я говорю кратко, но историй тут по миллиону на каждое слово. Я защитила ВКР о художественных самоорганизациях Екатеринбурга и Тагила. У нас это были галерея «Кубива», арт-пространство «Яйцо» и минигалерея СКОТ Ксюши Кошурниковой. А вот про галерею «Народная» написать не успела — она появилась только летом 2019 года. Когда искала материалы для магистерской, обратилась в архив Музея «Гараж». И, так получилось, уже год работаю там на проекте «Открытые системы. Художественные самоорганизации в России с 2000 года», летом должен выйти каталог. Работу веду дистанционно, поэтому переезд в Тагил не стал помехой. А вернуться решила, потому что поняла: от Москвы устала, морально и финансово она мне не по масштабу. Воспринимала как эксперимент возможность с новыми, переделанными столицей мозгами пожить в родных краях. Из-за малого количества событий, экологии и предрассудков некоторых людей тут бывает сложно, но о своем выборе я не жалею. Тагил не отрезан от «большой земли» — рядом Екатеринбург, аэропорт, сбежать есть куда. Но такое желание возникает редко.

Я переиграла свои отношения с нашей природой, городом, реальностью. Раз в неделю веду уроки в художественной школе: в таком режиме приятно работать, а на полной ставке, представляю, — это адский труд. Периодически встречаемся с группой подростков и моих сверстников, нас объединяет неравнодушие к культуре и искусству. Знакомимся с людьми из разных сфер, общаемся. Я верю в подрастающее поколение, да и вообще в людей Тагила верю. Возможно, это моя личная утопия, но так жить однозначно интереснее. Иногда удается втягивать в это дело своих московских друзей и очаровывать их городом. Они отмечают, как у нас красиво, недорого, вкусно и как много искусства. Я люблю путешествовать, возвращаться, смотреть на свой город свежим взглядом. Планы на Тагил у меня большие, и вот-вот они станут реальностью.

Мария Чезганова — 22 года, 4 прожила в Екатеринбурге

Мария Чезганова

Я родилась в Нижнем Тагиле. До окончания 11 класса в 18 лет жила в этом городе. После этого поступила в Екатеринбург в УрФУ на факультет теплотехники и теплоэнергетики. Все 4 курса жила там. Вернулась после окончания универа, потому что знала, что тут 100% устроюсь на работу (было целевое и практику здесь несколько раз проходила), ещё здесь живут все близкие.

Работаю на УВЗ инженером-теплотехником (по специальности). Конечно работа полностью отличается от того чему нас учили, но азы пригодились. Хотелось попробовать поработать по специальности, опыт наработать.В свободное время занимаюсь спортом и самообразованием, хобби и общением с друзьями и родственниками. В дальнейшем есть планы уехать из Тагила обратно в Екатеринбург, либо в Тюмень, так как там больше вариантов работы по профессии и есть карьерный рост.

В Тагиле, конечно много плюсов: жилье дешевле, дороги не такие загруженные, быстро можно добраться от одного конца города до другого. Но не хватает: мероприятий (выставки и концерты), хорошей медицины, спортивных и детских площадок, ровных тротуаров и дорог.