Такси, сдача аренды и реклама: какие виды заработка популярны у самозанятых в России
Сегодня, 18:58ОбществоФото: pixabay.com
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В Федеральной налоговой службе назвали самые популярные среди самозанятых россиян сферы деятельности. Среди тех, кто указал свой вид деятельности в приложении «Мой налог», больше все перевозчиков пассажиров — 16,5%, пишет RT.
После идут услуги сдачи квартир в аренду — 5,1%, строительство — 4,8%, частные уроки — 3,1%, услуги рекламы и маркетинга — 2,9%. Сумма среднего чека, получаемого самозанятыми, составил 1 050 рублей.
Напомним, с 1 января 2020 года налог для самозанятых ввели в 19 российских регионах. В их число вошла и Свердловская область.
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