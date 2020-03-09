В Екатеринбурге в праздник 8 марта на митинг с плакатами о равенстве вышли феминистки

На организаторе митинга Алене Плотниковой был розовый плавательный круг с надписью «Люби себя! Спасай себя!», который заинтересовал полицейских. По словам Алены, таким образом она решила выразить форму заботы о себе и значимость комфорта для женщины.

Другая участница акции рассказала, что 8 марта — это прекрасный повод для актуализации женских проблем. Также в этот день нужно вспомнить женщин, повлиявших на ход истории — математика Софью Ковалевскую, художниц Фриду Кало, Наталью Гончарову, Зинаиду Серебрякову и других.

Были на митинге и представители сильного пола. Молодой человек вышел с плакатом «Сегодня бьет, завтра убьет». По его словам, такой лозунг он выбрал, так как в детстве сталкивался с домашним насилием.