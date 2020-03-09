В Греции зажжение олимпийского огня из-за коронавируса пройдет без зрителей
Сегодня, 20:53ОбществоФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
12 марта в Греции пройдет торжественная церемония зажжения олимпийского огня для летней Олимпиады в Токио. Однако на этот раз мероприятие пройдет без зрителей — из-за ограничений в связи со вспышкой коронавируса, пишут «Новые известия».
Греция находится по соседству с Италией, которая стала центром распространения коронавируса COVID-19 в Европе, поэтому в стране введены ограничения на массовые мероприятия. В самой Греции пока 66 заболевших.
Напомним, на сегодняшний день инфекция распространилась в 101 стране. Всего около 110 тысяч заболевших, более 3,8 тысяч умерли. В России зарегистрировано 20 случаев коронавируса.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей