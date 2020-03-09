В Нижнем Тагиле отменили шоу хитов 90-х из-за обвинений организаторов в мошенничестве
Концерт «MegaDance», который должен был пройти 12 марта в нижнетагильском «Металлург-Форуме», отменен после того как поп-группа «Пропаганда» в своем Instagram обвинила организаторов шоу в мошенничестве.
В афише концерта указано, что на сцене выступят популярные исполнители 90-х — «Русский размер», «Краски» «Демо» и «Пропаганда». Однако, по заявлению девушек из последней группы, о своем выступлении в Нижнем Тагиле они узнали от поклонников.
В соцсети артистки рассказали, что им удалось выйти на связь с организатором концерта. Они попросили его не обманывать зрителей, а также предложили все-таки выступить, если он быстро купит им авиабилеты. Однако организатор заявил, что не собирался приглашать группу.
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ВНИМАНИЕ! 🔥 ФЕЙКОВЫЙ концерт! 🔥 Максимальный РЕПОСТ! ПРОПАГАНДЫ не будет в Нижнем Тагиле! 🔥 Участились концерты от недобросовестных организаторов! Подобная концертная деятельность граничит с мошенничеством! СХЕМА такая: Организаторы заявляют несколько известных артистов в одной афише, продают билеты, якобы на крутой мегаконцерт, а во время самого концерта обьявляют о том, что такие то и такие то артисты не смогли приехать или сами отказались от участия. (Максимум, привезут одного из заявленных артистов, а хиты остальных будет крутить местный диджей в режиме дискотеки.) Но это НЕПРАВДА! С артистами никто не договаривался и не собирался! Вот и о концерте 12 марта в Нижнем Тагиле мы узнали от своих поклонников несколько дней назад. Нам удалось установить и связаться с организатором и мы призвали его прекратить ОБМАН людей, которые уже купили билеты. Мы даже предложили все-таки быстренько купить нам авиабилеты, чтобы мы прилетели в Нижний Тагил и выступили, на что организатор сказал нам, что мы ему не нужны, он и не собирался нас привозить. Вот так вот! Теперь он не отвечает на телефон. Друзья, если вы попали на подобную аферу, не стесняйтесь обращаться в полицию, вам вернут деньги за билет и моральный ущерб, так как вы хотели увидеть определенного артиста на концерте, но вас обманули! #мегаденс #мегадэнс #megadance #нижнетагильскиегастроли #обман #афера #группапропаганда #пропаганда #мошенники #аферисты #нижнийтагил
Публикация от Группа Пропаганда (@gruppapropaganda)
В «Нижнетагильских гастролях» АН «Между строк» сообщили, что концерт уже отменен. После публикации «Пропаганды» организатора ИП Власова попросили объяснить ситуацию, на что он сказал отменять продажу билетов. В связи с этим билетные операторы закрыли продажу и начали возврат билетов.