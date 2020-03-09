В Нижнем Тагиле отменили шоу хитов 90-х из-за обвинений организаторов в мошенничестве

В афише концерта указано, что на сцене выступят популярные исполнители 90-х — «Русский размер», «Краски» «Демо» и «Пропаганда». Однако, по заявлению девушек из последней группы, о своем выступлении в Нижнем Тагиле они узнали от поклонников.

В соцсети артистки рассказали, что им удалось выйти на связь с организатором концерта. Они попросили его не обманывать зрителей, а также предложили все-таки выступить, если он быстро купит им авиабилеты. Однако организатор заявил, что не собирался приглашать группу.