В Свердловской области в двух деревнях из-за паводка разберут мост
Сегодня, 14:16ОбществоФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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Для подготовки к паводку 10 марта в Свердловской области под Талицей начнется разборка моста, соединяющего деревни Заселина и Заречная с селом Яр, а также с железной дорогой и трассой, сообщает ГУ МЧС региона.
Делается это, чтобы предотвратить разрушение моста во время весеннего половодья. По информации спасателей, через реку Пышму будет действовать переправа, жители деревень с ее графиком работы уже ознакомлены.
Также в обе деревни завезен необходимый запас продуктов предметов первой необходимости и лекарств. Связаться с населенными пунктами можно будет по сотовой связи или при помощи стационарных телефонов. Для противопожарной безопасности в деревнях есть автоцистерна.
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