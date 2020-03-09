В Свердловской области в двух деревнях из-за паводка разберут мост

Делается это, чтобы предотвратить разрушение моста во время весеннего половодья. По информации спасателей, через реку Пышму будет действовать переправа, жители деревень с ее графиком работы уже ознакомлены.

Также в обе деревни завезен необходимый запас продуктов предметов первой необходимости и лекарств. Связаться с населенными пунктами можно будет по сотовой связи или при помощи стационарных телефонов. Для противопожарной безопасности в деревнях есть автоцистерна.