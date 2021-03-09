12 идей для красивого и недорогого косметического ремонта

Не ставьте на ванную стеклянную перегородку, вы будете за нее постоянно зацепляться и бесконечно удалять с нее разводы от воды. Лучше выбрать для ванной красивую текстильную шторку в тон стенам, она будет смотреться изысканней, чем пестрая клеенка, и не будет урезать функциональное пространство комнаты. А вот для душевой кабинки идеальный вариант перегородки – рифленое стекло, устанавливаемое в пол без бордюра.