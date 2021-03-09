12 идей для красивого и недорогого косметического ремонта

Благодаря активному развитию торговых онлайн площадок обустройство и ремонт дома уже не является крайне дорогим удовольствием. Благодаря нехитрым приемам можно сделать свое жилье более эстетичным и удобным.
В зале и спальне эстетику интерьера со временем начинают портить обшарпанные обои и протертая обивка мягкой мебели. На этих зонах и стоит сосредоточиться. Если стены выглядят вполне прилично, можно обновить интерьер, создав акцентную стену за изголовьем кровати в спальне или за диваном в зале. Это смотрится стильно и оригинально, тем более что в этих местах стеновое покрытие портится больше всего.
Для отделки акцентной стены дизайнеры предлагают брать фигурные декоративные панели или трендовые 3D-обои. Заменяя обшивку мягкой мебели, выбирайте современный легко чистящийся материал. По цвету выбирайте текстиль в тон пола, в тон стен либо контрастный, если его можно дополнить другим декором. Чтобы дизайн смотрелся гармонично, обновите тюли и другой домашний текстиль.
Отличной идеей для небольшой кухни будет функциональный подоконник. Установите туда кухонную столешницу или отделайте старый подоконник прочным водостойким материалом (например, плиткой или мозаикой). Так вы получите дополнительную функциональную зону для установки кухонной бытовой техники или для готовки.
Усовершенствовать уже не новую кухню помогут также полезные девайсы:
Ничто так не портит вид ванной, как устаревшие и неухоженные краны. Если заменить старые потертые смесители новыми моделями оригинального дизайна, интерьер ванной комнаты будет смотреться современнее.
В дизайне ванной не стоит пренебрегать мелочами, все настенные аксессуары, от крючков до полочек должны сочетаться по дизайну. Иначе интерьер будет выглядеть дешево и негармонично. Удешевляют дизайн также пластиковые полочки и аксессуары, не нужно на этом экономить. Тем более что в интернете https://aliradar.com/category/100006479-santehnika можно заказать красивую металлическую фурнитуру по очень доступным ценам.
Кроме красивого дизайна, для ванной большое значение имеет удобство и безопасность. С некими эстетическими погрешностями можно смириться, а вот непродуманное обустройство пространства или неудобство во время мытья сведет на нет все дизайнерские преимущества.
Не ставьте на ванную стеклянную перегородку, вы будете за нее постоянно зацепляться и бесконечно удалять с нее разводы от воды. Лучше выбрать для ванной красивую текстильную шторку в тон стенам, она будет смотреться изысканней, чем пестрая клеенка, и не будет урезать функциональное пространство комнаты. А вот для душевой кабинки идеальный вариант перегородки – рифленое стекло, устанавливаемое в пол без бордюра.
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