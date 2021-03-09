9 млн требует магазин Sunlight с ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге

Здесь же речь идет об указе губернатора, на который арендодатель не мог повлиять. Но, независимо от причин, арендатор действительно не мог пользоваться помещением, поэтому взымать с него плату в полном объеме — явно несправедливо,пояснил старший партнер юридической фирмы INTELLECT Роман Речкин.