9 млн требует магазин Sunlight с ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге

Причиной обращения ювелирного магазина послужило то, что была внесена арендная плата с 28 марта по 31 августа 2020 года. Однако в это время торговым центрам в Екатеринбурге было запрещено работать из-за пандемии коронавируса.
Истец обратился в арбитражный суд к ответчику о внесении изменений в договор аренды нежилого помещения и требованием уменьшить постоянную часть арендной платы за этот период на 100%, пишет Е1.
Юристы отмечают, что представители магазинов вправе требовать возврата части платежей у арендодателей, если не могли пользоваться помещениями. Как правило, это возможно, когда объект невозможно было использовать по причинам, связанным с арендодателем.
Здесь же речь идет об указе губернатора, на который арендодатель не мог повлиять. Но, независимо от причин, арендатор действительно не мог пользоваться помещением, поэтому взымать с него плату в полном объеме — явно несправедливо,пояснил старший партнер юридической фирмы INTELLECT Роман Речкин.
Напомним, в Екатеринбурге сеть H& M также судится с ТЦ «Гринвич» из-за отсутствия электричества на арендуемой площади.