Активы группы «Открытие» по результатам 2020 года возросли на 6%

Банковская группа «Открытие» разместила в открытом доступе свои финансовые показатели за 2020 год в соответствии с МСФО (международными стандартами финансовой отчетности). Объем чистой прибыли группы в 2020 году составил 43,4 млрд руб.

Как сообщает muksun.fm, на основании документации общие активы «Открытия» увеличились на 6% и составили 3,472 триллиона рублей. На конец 2020 года размер работающих активов превысил 2,3 триллиона рублей (68%). На конец 2020 года объем банковского бизнеса группы в совокупных активах составил 78%, доля активов пенсионной деятельности - 17%, страховой - 5%. Объем кредитного портфеля за 2020 год вырос с 38% до 46%. Непосредственно кредитный портфель «Открытия» в прошлом году возрос на 28%, составив 1,7 триллиона рублей. «Открытие» увеличило кредитный портфель малому, среднему и крупному корпоративному бизнесу на 23%. Розничный портфель вырос на 41%, составив 529 млрд руб. Этот показатель превысил аналогичный по банковскому сектору РФ. В соответствии с отчетностью банк «Открытие» расположился на 2 месте в банковской системе по скорости роста портфеля необеспеченных розничных кредитов. По размеру выдачи ипотечных кредитов «Открытие» заняло 5 строчку. В 2020 году «Открытие» увеличило средства клиентов на 8%: до 1,972 триллиона руб. При этом объем денежных средств физических лиц увеличился на 11%, а юридических лиц - на 6%. Как отметил президент - председатель правления банка Михаил Задорнов, группа «Открытие» в период пандемии коронавируса сократила затраты на решение административно-хозяйственных задач и увеличила операционные расходы. Это повысило эффективность бизнеса в новых условиях. По словам Задорнова, стабильности удалось достичь благодаря тому, что все бизнес-процессы остались непрерывными при переходе на работу в дистанционном формате. Задорнов отметил, что «Открытие» осуществляло активную поддержку своих клиентов, предлагало кредитные каникулы и комиссию за обслуживание 0%. Объем средств, направленных группой на поддержку за 2020 год, составил 163 млрд руб. Известно, что в течение последних нескольких лет «Открытие» активно развивало свою IT-инфраструктуру. Это помогло увеличить процент дистанционных услуг частным клиентам с 17% до 73%. Задорнов отметил, что группа значительно увеличила объем продаж в цифровых каналах. Кроме того, была запущена безвизитная технология сбыта карточных и кредитных продуктов. Интернет-банку «Открытие» удалось войти в топ-5 российского банковского рынка.

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