Бизнес ВКонтакте и Mail.ru Group открыли ранний доступ к Мультимаркету

Мультимаркет позволяет работать со всеми заказами в едином окне: просматривать их полный список, менять статус. Удобно и управлять товарами: платформа подстраивает описания под требования разных площадок, а ещё пересчитывает остаток после продажи на любой из них. Также есть массовое редактирование товаров — можно парой нажатий снизить цену для десятков позиций или убрать их с витрины. Оценить эффективность размещения поможет статистика — отдельная для каждой площадки. Кроме того, прямо в Мультимаркете можно общаться с клиентами — эта функция уже работает для аудитории из ВКонтакте, Одноклассников и Юлы, а вскоре станет доступна для магазинов на AliExpress.