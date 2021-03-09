Драматург Николай Коляда получил престижную премию в Санкт-Петербурге

Особенностью премии является то, что ее лауреатов выбирают артисты. Каждый из них может предложить своего кандидата, рассказал ТАСС основательно «Фигаро» народный артист России Рудольф Фурманов.
Николаю Коляде вручили статуэтку, а также диплом «За служение театральному Отечеству и подвижничество в развитии негосударственных театров в России».
Кроме полученных наград, лауреаты получили еще один сюрприз. Президент РФ Владимир Путин направил участникам церемонии приветственную телеграмму. Она опубликована на сайте Кремля.
Напомним, бывшее здание Коляда-театра «Дом Маева» на улице Тургенева, 20 в Екатеринбурге, был выставлен на торги за 11 миллионов рублей. Сообщение о продаже было размещено на сайте МУГИСО. Торги прошли 29 декабря 2020 года.