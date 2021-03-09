Драматург Николай Коляда получил престижную премию в Санкт-Петербурге

Напомним, бывшее здание Коляда-театра «Дом Маева» на улице Тургенева, 20 в Екатеринбурге, был выставлен на торги за 11 миллионов рублей. Сообщение о продаже было размещено на сайте МУГИСО. Торги прошли 29 декабря 2020 года.