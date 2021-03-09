Драматург Николай Коляда получил престижную премию в Санкт-Петербурге

Драматург Николай Коляда получил престижную премию в Санкт-Петербурге

Сегодня, 09:01ОбществоФото: театр имени Андрея Миронова
Драматург из Екатеринбурга Николай Коляда получил театральную премию «Фигаро» в Санкт-Петербурге. Церемония вручения прошла в театре «Русская антреприза» имени Андрея Миронова, в день 80-летия актера.

Особенностью премии является то, что ее лауреатов выбирают артисты. Каждый из них может предложить своего кандидата, рассказал ТАСС основательно «Фигаро» народный артист России Рудольф Фурманов.

Николаю Коляде вручили статуэтку, а также диплом «За служение театральному Отечеству и подвижничество в развитии негосударственных театров в России».

Кроме полученных наград, лауреаты получили еще один сюрприз. Президент РФ Владимир Путин направил участникам церемонии приветственную телеграмму. Она опубликована на сайте Кремля.

Напомним, бывшее здание Коляда-театра «Дом Маева» на улице Тургенева, 20 в Екатеринбурге, был выставлен на торги за 11 миллионов рублей. Сообщение о продаже было размещено на сайте МУГИСО. Торги прошли 29 декабря 2020 года.

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