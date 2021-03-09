Инсайдер: федеральные ревизоры нашли нарушения в работе свердловских прокуроров

По итогам проверки ведомства в Свердловской области, которая началась в феврале, комиссией были выявлены нарушения, пишет Ура.ру со ссылкой на инсайдера.
Члены комиссии пришли к заключению, что на Среднем Урале среди сотрудников прокуратуры сохраняется тенденция по сокрытию случаев распространения наркотиков.
Это делается путем выделения материалов подобного рода из уголовных дел. В частности, речь идет о ненадлежащем качестве контроля за правоохранительными органами, рассказал источник.
Также недостаточно эффективно ведется контроль в антикоррупционной деятельности, по информации от другого инсайдера.
Итоги работы ревизоров были доложены на коллегии прокуратуры в Москве 5 марта 2021 года, по неподтвержденным данным. Также инсайдер рассказал, что в этот же день подал в отставку прокурор Свердловской области, государственный советник юстиции 2 класса, Сергей Охлопков.