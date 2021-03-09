Инсайдер: федеральные ревизоры нашли нарушения в работе свердловских прокуроров

Инсайдер: федеральные ревизоры нашли нарушения в работе свердловских прокуроров

Сегодня, 18:46ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Генеральная прокуратура России нашла нарушения в работе прокуратуры Свердловской области. Сообщается о практике сокрытия фактов наркоторговли, контролем за коррупцией и плохим надзором за органами МВД.

По итогам проверки ведомства в Свердловской области, которая началась в феврале, комиссией были выявлены нарушения, пишет Ура.ру со ссылкой на инсайдера.

Члены комиссии пришли к заключению, что на Среднем Урале среди сотрудников прокуратуры сохраняется тенденция по сокрытию случаев распространения наркотиков.

Это делается путем выделения материалов подобного рода из уголовных дел. В частности, речь идет о ненадлежащем качестве контроля за правоохранительными органами, рассказал источник.

Также недостаточно эффективно ведется контроль в антикоррупционной деятельности, по информации от другого инсайдера.

Итоги работы ревизоров были доложены на коллегии прокуратуры в Москве 5 марта 2021 года, по неподтвержденным данным. Также инсайдер рассказал, что в этот же день подал в отставку прокурор Свердловской области, государственный советник юстиции 2 класса, Сергей Охлопков.

Свердловская областьпроверкапрокуратуранарушения
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы