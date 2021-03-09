Инсайдер: федеральные ревизоры нашли нарушения в работе свердловских прокуроров

Итоги работы ревизоров были доложены на коллегии прокуратуры в Москве 5 марта 2021 года, по неподтвержденным данным. Также инсайдер рассказал, что в этот же день подал в отставку прокурор Свердловской области, государственный советник юстиции 2 класса, Сергей Охлопков.