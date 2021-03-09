Из-за долга в 40 тысяч екатеринбургской семье грозит выселение из квартиры

Мы предложили платить ежемесячно не 7 тысяч, а 10–12 тысяч рублей, просто сделать перерасчет графика выплат, чтобы погасить задолженность. В банке сказали, что не могут на это пойти. Менеджер предложил три варианта: мы сами продаем квартиру и выплачиваем банку 490 тысяч по остатку за кредит, мы полгода платим по 7 тысяч рублей, а на седьмой месяц отдаем сразу оставшуюся сумму (около 450 тысяч — прим. ред.), а третий вариант — погасить текущий долг (40 тысяч — прим. ред.) и продолжить платить по графику,объяснил Максим.