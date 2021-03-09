Из-за долга в 40 тысяч екатеринбургской семье грозит выселение из квартиры

Накануне 8 марта на банковскую карту жительницы Екатеринбурга поступили 1,4 миллиона рублей. Эти деньги были перечислены от судебных приставов за квартиру, в которой проживала семья уже пять лет, пишет E1.
Стоимость квартиры составила 2,5 миллиона рублей. Ипотека на 15 лет в размере одного миллиона рублей была одобрена банком под 20% годовых. 1,5 миллиона семья внесла первоначальным взносом, часть из этого долга была погашена материнским и областным капиталами.
Практически сразу мы внесли материнский капитал — около 453 тысяч рублей и областной сертификат за рождение ребенка — еще 126 тысяч рублей. Ежемесячный платеж у нас составлял около 7600 рублей. Мы регулярно платили, и всё было хорошо. Но потом внезапно в 2017 году наступил кризис,вспоминает отец семейства Максим.
Максим Доргоев попал под сокращение и временно остался безработным. Из-за нехватки средств в течении нескольких месяцев скопился долг около 40 тысяч рублей. Банк подал в суд на взыскание.
В это время Максим уже устроился на работу и готов был продолжить платить ипотеку. Супруги обратились в банк с заявлением включить сумму долга в основной платеж, но им отказали.
Мы предложили платить ежемесячно не 7 тысяч, а 10–12 тысяч рублей, просто сделать перерасчет графика выплат, чтобы погасить задолженность. В банке сказали, что не могут на это пойти. Менеджер предложил три варианта: мы сами продаем квартиру и выплачиваем банку 490 тысяч по остатку за кредит, мы полгода платим по 7 тысяч рублей, а на седьмой месяц отдаем сразу оставшуюся сумму (около 450 тысяч — прим. ред.), а третий вариант — погасить текущий долг (40 тысяч — прим. ред.) и продолжить платить по графику,объяснил Максим.
Нужной суммы денег не было, долг продолжал копиться, суд приближался и Доргоевы обратились к главе Екатеринбурга Евгению Ройзману, который в тот момент занимал должность мэра. Однако решение суда было не в пользу многодетной семьи.
После заседания дело было передано судебным приставам. От них поступило требование возврата оставшегося долга по ипотеке в полмиллиона рублей. Срок выплаты составил три месяца, иначе квартиру продадут. Семья подавала апелляционные жалобы. Но в них супругам также было отказано.
Пресс-служба судебных приставов поясняет, что процедура была соблюдена в рамках закона. Суд для возврата долга банку выставил квартиру на торги. Начальная цена определена в размере 2,5 миллиона рублей. В связи с отсутствием покупателей торги дважды не состоялись и имущество передали банку. Сам «Примсоцбанк» продал квартиру почти за два миллиона рублей. Из этой суммы банк вычел сумму долга, а семье вернули 1,4 миллиона.
Супруги могут вернуть свою квартиру при условии выделения долей детям. Для этого нужно обратиться в Росреестр, чтобы приостановить сделку, а затем в суд на дорассмотрении материалов дела.
В пресс-службе банка сообщают, что с должниками, вопросы урегулируются в досудебном порядке, но работа ведется индивидуально. Сама семья Доргоевых направила письма губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и президенту РФ Владимиру Путину.