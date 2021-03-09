Приговор по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова вынесли в Турции

В результате пять человек получили пожизненные сроки, а восемь — тюремные сроки от пяти до пятнадцати лет.
Напомним, Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время посещения фотовыставки «Россия глазами турок» в центре современного искусства. В России произошедшее сочли террористическим актом.
Отмечается, что следствие по делу об убийстве посла шло два года. В ноябре 2018 года обвинительное заключение было передано в суд, а к ответственности привлекли 28 человек, однако 6 из них оправдали, сообщает ТАСС.
В МИД РФ сделали заявление, что их устраивает вынесенный приговор. Также Россия планирует получить результаты судебного разбирательства.