Скончался бывший начальник ГУВД Свердловской области Валерий Краев

Валерий Краев скончался в Москве на 73-м году жизни. По сей день он являлся вице-президентом Ассоциации работников правоохранительных органов.
11 марта на Рябиновой, 24 в Москве пройдет прощание. Он будет похоронен на Троекуровском кладбище, сообщает «Областная газета».
Валерий Краев прошел путь от милиционера до начальника УВД. Получал звания «Заслуженный работник МВД СССР», «генерал-лейтенант милиции». «В порядке укрепления кадров» был назначен Главой ГУВД Свердловской области.
Валерий являлся кандидатом юридических наук, служил в Минюсте РФ, был участником боевых действий в Дагестане, в Грозном, руководителем спецназа в Чечне.
Награждён двумя орденами Мужества, орденами РПЦ, наградным оружием. Ушёл из органов из-за военной травмы в 2007 году.