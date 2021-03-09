Скончался бывший начальник ГУВД Свердловской области Валерий Краев

7 марта ушел из жизни первый заместитель руководителя ГУИН Минюста России Валерий Краев. Главой ГУВД Свердловской области он был с 1997 года по 1999 год.

Валерий Краев скончался в Москве на 73-м году жизни. По сей день он являлся вице-президентом Ассоциации работников правоохранительных органов. 11 марта на Рябиновой, 24 в Москве пройдет прощание. Он будет похоронен на Троекуровском кладбище, сообщает «Областная газета». Валерий Краев прошел путь от милиционера до начальника УВД. Получал звания «Заслуженный работник МВД СССР», «генерал-лейтенант милиции». «В порядке укрепления кадров» был назначен Главой ГУВД Свердловской области. Валерий являлся кандидатом юридических наук, служил в Минюсте РФ, был участником боевых действий в Дагестане, в Грозном, руководителем спецназа в Чечне. Награждён двумя орденами Мужества, орденами РПЦ, наградным оружием. Ушёл из органов из-за военной травмы в 2007 году.

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