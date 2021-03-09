Уральский Центробанк ответил на историю погрязшей в долгах из-за похорон сына бабушки

Уральский Центробанк ответил на историю погрязшей в долгах из-за похорон сына бабушки

Сегодня, 20:00ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Центробанк прокомментировал историю пожилой жительницы Екатеринбурга, которая из-за похорон сына погрязла в долгах и рискует потерять квартиру.

Как стало известно, пенсионерка обратилась в микрофинансовую организацию, когда она была еще легальной. Однако осенью 2019 года организацию НВЗЕ исключили из реестра.

Компания «Губернский советник» в реестре микрофинансовых организаций не состоит,сообщает Е1 со ссылкой на представителей уральского Центробанка.

Напомним, екатеринбурженке была необходима сумма в размере 100 тысяч рублей для организации похорон сына. Она обратилась в микрофинансовую организацию, где ей выдали кредит. Однако вместо обещанный 14%, в договоре оказалось 54%. Теперь суд требует выплатить кредит, иначе ее квартиру продадут с торгов.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
судмикрозаймыкредитЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы