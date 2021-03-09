Уральский Центробанк ответил на историю погрязшей в долгах из-за похорон сына бабушки

Напомним, екатеринбурженке была необходима сумма в размере 100 тысяч рублей для организации похорон сына. Она обратилась в микрофинансовую организацию, где ей выдали кредит. Однако вместо обещанный 14%, в договоре оказалось 54%. Теперь суд требует выплатить кредит, иначе ее квартиру продадут с торгов.