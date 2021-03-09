Уральский Центробанк ответил на историю погрязшей в долгах из-за похорон сына бабушки

Как стало известно, пенсионерка обратилась в микрофинансовую организацию, когда она была еще легальной. Однако осенью 2019 года организацию НВЗЕ исключили из реестра.
Компания «Губернский советник» в реестре микрофинансовых организаций не состоит,сообщает Е1 со ссылкой на представителей уральского Центробанка.
Напомним, екатеринбурженке была необходима сумма в размере 100 тысяч рублей для организации похорон сына. Она обратилась в микрофинансовую организацию, где ей выдали кредит. Однако вместо обещанный 14%, в договоре оказалось 54%. Теперь суд требует выплатить кредит, иначе ее квартиру продадут с торгов.