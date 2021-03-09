В топ-10 по количеству преступлений среди регионов России вошла Свердловская область

На Среднем Урале за 2020 год было зафиксировано 58 490 преступлений. На седьмой строчке разместилась Республика Башкортостан, а на пятом — Санкт-Петербург.
В тройку лидеров антирейтинга вошли Москва, Московская область и Краснодарский край.
Меньше всего преступлений выявлено в Ненецком и Чукотском автономных округах, республике Ингушетия.
Напомним, 3 марта сообщалось о выросшей на 17% преступности в Екатеринбурге. Заместитель начальника УМВД по городу Андрей Швыдченко связал это с пандемией коронавируса.