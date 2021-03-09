В топ-10 по количеству преступлений среди регионов России вошла Свердловская область

В топ-10 по количеству преступлений среди регионов России вошла Свердловская область

Сегодня, 15:54ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Шестое место заняла Свердловская область по количеству зарегистрированных преступлений, по данным портала правовой статистики Генпрокуратуры РФ.

На Среднем Урале за 2020 год было зафиксировано 58 490 преступлений. На седьмой строчке разместилась Республика Башкортостан, а на пятом — Санкт-Петербург.

В тройку лидеров антирейтинга вошли Москва, Московская область и Краснодарский край.

Фото:Портал правовой статистики Генпрокуратуры РФ

Меньше всего преступлений выявлено в Ненецком и Чукотском автономных округах, республике Ингушетия.

Напомним, 3 марта сообщалось о выросшей на 17% преступности в Екатеринбурге. Заместитель начальника УМВД по городу Андрей Швыдченко связал это с пандемией коронавируса.

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