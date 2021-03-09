Виды купальников для детей. Преимущества, покупка качественной и недорогой модели.

Выбор купальника для детей для бассейна и пляжа. Виды, особенности, топ модных новинок 2021. Параметры покупки с доставкой на дом.
Купальники для детей: выбираем лучший
Чтобы с комфортом плавать в бассейне или загорать на пляже детям необходимо подобрать удобный, функциональный и прочный купальник. И тогда он легко сможет активно и без дискомфорта двигаться, без риска поранить или подвергнуть солнечному ожогу самые чувствительные участки тела. Разбираемся, какие существуют купальники для детей и что следует учитывать при покупке такой нужной вещи для беззаботных водных процедур.
В чем особенности купальных костюмов для детей?
Купальники – важная часть гардероба. Они используются для отдыха у воды, загорания, плавания в бассейнах и открытых водоемах. Выпускаются в различном размере из разнообразных материалов, имеют вариативный крой и особенности дизайна. подходят для ношения детьми старше 2-3 лет, для младшего и школьного возраста. Существуют классические и спортивные модели, которые выпускаются в виде следующих разновидностей:
- Детский раздельный купальник. Данная категория комплектуется из трусиков и лифа, который может быть с завязками, металлической или полимерной фурнитурой, без застежек – для надевания через голову. Плавки создаются в виде стандартных трусиков или удлиненными шортиками. В такой модели тело ребенка наиболее открыто солнечным лучам, не провоцируется замерзания от контакта с мокрой поверхностью. Рекомендуются девочкам старше 4 лет.
- Слитный. Представляет собой модель, в которой соединены лиф и трусики. В зависимости от особенностей кроя, может быть с открытой и закрытой спинкой, на широких и узких бретелях, в прямыми, скрещенными лямками, через одно или оба плеча. Некоторые вещи дополнительно украшаются оборками по талии. Подходят для ношения с ранних лет. Нередко используются как для купания на общественных пляжах, так и для посещения тематических спортивных секций.
- Трикини. Это своего рода комбинация раздельной и слитной модели. У нее есть лиф и трусики, которые соединяются между собой с помощью дополнительной тканевой полоски. Такой крой делает модель оригинальной, но при этом помогает удерживать ее даже при активных играх и плавании.
- «Платье». По сути, это разновидность стандартного слитного купальника для девочек, дополненная стилизованной укороченной юбкой и рукавами. Подходит детям с чувствительной к солнечным лучам кожей.
- Костюм. Это своего рода облегающий комбинезон из эластичного материала, он относится к самым закрытым разновидностям купальников. Используется не так часто, рекомендуется при склонности ребенка к аллергическим проявлениям на солнце.
Для производства купальников применяют самые разные ткани:
- Хлопок. Экологичный, прочный, невосприимчив к разрывам. Чаще всего дополняется трикотажными волокнами. Требует аккуратного обращения, нередко выгорает.
- Полиэстер. По своим параметрам похож на хлопковую ткань – легко выдерживает многократное использование, обладает прочностью. Однако характеризуется относительно малой воздухопроницаемостью, при намокании производит эффект охлаждения.
- Полиамид. Оптимально пропускает воздух, достаточно быстро высыхает, обладает инертностью к растяжению, выгоранию.
- Эластин. Имеет яркий цвет, который сохраняется на протяжение длительного времени и даже после многократных стирок. Не вызывает аллергических проявлений у ребенка.
- Нейлон. Отличается гладкостью фактуры, при добавлении в состав лайкры значительно повышает стойкость к возникновению пятен, эластичность, быстроту высыхания.
В чем важность?
Многим родителям кажется, что купальником стоит пренебречь, если ребенок слишком маленький, и потому они одевают его в обычное нижнее белье. На деле же это чревато тем, что при намокании трусики становятся тяжелыми и норовят сползти. Более того, в таких вещах девочкам и мальчикам может быть холодно, например, когда подует ветер. Детский слитный купальник или раздельная его разновидность лишены «недостатков» нижнего белья, они созданы из специальных тканей, обладают выверенным кроем, характеризуются множеством достоинств:
- Защищают нежные места ребенка от проникновения внутрь песка, появления царапин на ягодицах.
- Во время плавания хорошо держатся на теле, не утяжеляют его, а после купания достаточно быстро высыхают.
- Способствуют формированию у ребенка чувства «взрослости», подражания родителям, стимулируют интерес ухаживать за собой и соблюдать личную гигиену.
- Выполняются с учетом возрастных потребностей, анатомических особенностей малышей. В некоторых случаях могут дополняться специальными вставками для улучшения навыков плавания.
- Красиво выглядят, создают гармоничный и эстетичный образ ребенка даже в непринужденной обстановке пляжа.
5 правил грамотного выбора
Чаще всего родители приобретают купальники, исходя из собственных предпочтений и выбора ребенка. Однако модель должна быть не только красивой внешне, но и обеспечивать безопасность и функциональность использования. И для этого учитывайте следующее:
- Останавливайтесь на тканях, которые легко сохнут и не теряют формы. В данную категорию входит микрофибра, Tactel, полиамид.
- Соотносите размер модели и ростовку у каждого производителя, чтобы не ошибиться из-за расхождения параметров.
- Если вам требуется купальник детский для бассейна, то обратите внимание на стойкость конкретного вида ткани к хлорированной воде. Обычно, такие модели имеют маркировку производителя Chlorine resistant или же Endurance.
- Чем меньше декоративных элементов, тесемок, шнуров, тем проще ребенку будет плавать и ниже риск случайно запутаться или пораниться.
- Предпочитайте варианты, которые не оставляют слишком много открытых участков, чтобы не провоцировать ожоги.
Купальник для ребенка – необходимая вещь, которая обеспечивает удобство плавания и отдыха у воды. И при выборе рекомендуется руководствоваться размерными параметрами, учитывать состав материала и доверять только проверенным магазинам.
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